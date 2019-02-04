10 лучших кормов для мейн-кунов

Порода кошек под названием мейн-кун сейчас очень популярна из-за необычной внешности и крупных размеров. Но именно последний фактор сдерживает многих желающих от приобретения котенка. Мейн-куна нужно не только много, но и правильно кормить. В силу особенностей породы он нуждается в особо сбалансированном питании. При недостатке белка или других веществ коты этой породы теряют в весе, ухудшается состояние шерсти, костной ткани. И если потребности котенка могут удовлетворить любые мягкие корма, взрослым мейн-кунам нужно предельно внимательно выбирать сухие рационы. Некоторые производители выпускают специальные серии, предназначенные для крупных пород кошек. В нашем рейтинге представлены только самые лучшие корма.

Топ-10 лучших кормов для мейн-куна

10 Flatazor Crocktail Adult Large Breed

Сбалансированный рацион для стерилизованных кошек и котов Сбалансированный рацион для стерилизованных кошек и котов

Страна: Франция

Средняя цена: 3905 руб. за 10 кг

Рейтинг (2020): 4.5 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Полнорационное сбалансированное питание для мейн-кунов на каждый день популярной французской марки подходит для кормления стерилизованных котов и кошек. Высокое содержание животного белка в сочетании с правильными жирами и различными полезными добавками обеспечивает хорошее состояние здоровья, шерсти, укрепление иммунитета и активность питомцев.

Комплекс минералов, растительных компонентов, витаминов, Омега 3, клетчатки предотвращает образование волосяных комочков, развитие мочекаменной болезни, набор лишнего веса. Корм имеет не сильно выраженный, но приятный запах, не содержит искусственных красителей и ароматизаторов. В отзывах владельцы мейн-кунов пишут о положительных изменениях после перевода на этот корм – исчезают проблемы со стулом, шерсть выглядит гораздо лучше, на протяжении всего дня питомец остается активным. Ветеринары также дают ему хорошую оценку.

9 Nature's Protection Superior Care Large Cat

Корм для хорошего пищеварения Корм для хорошего пищеварения

Страна: Литва

Средняя цена: 941 руб. за 1.5 кг

Рейтинг (2020): 4.6 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Если у вашего питомца есть проблемы со стулом, обратите внимание на корм для крупных кошек от литовского производителя. Он содержит натуральные пробиотики, целлюлозу, сахарную свеклу и особый минерал MicroZeoGen. Пожалуй, единственный недостаток в составе этого корма – содержание кукурузы и кукурузного глютена. В остальном он вполне сбалансирован, содержит большое количество качественных животных белков и различные полезные добавки.

Так как корм предназначен для крупных кошек, гранулы имеют увеличенный размер. Также среди достоинств можно выделить достаточное количество витаминов, минералов, аминокислот, Омега, таурина. Никаких вредных, искусственных добавок не содержится. Использование корма в качестве постоянного рациона в скором времени приводит к нормализации пищеварения, стула, улучшению состояния шерсти, набору мышечной ткани, повышению активности питомца.

8 Leonardo Adult GF Maxi

Оптимальный размер крокетов и высокое содержание белка Оптимальный размер крокетов и высокое содержание белка

Страна: Германия

Средняя цена: 4270 руб. за 7.5 кг

Рейтинг (2020): 4.6 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Немецкий корм с большими крокетами и сбалансированным составом в последнее время быстро набирает популярность. В отзывах его рекомендуют опытные ветеринары и заводчики. Кошки не могут проглотить крупные гранулы целиком, они вынуждены разжевывать их. Это в сочетании с действием специальной добавки STAY-Clean обеспечивает полное удаление зубного налета и укрепление десен.

Вместо злаков в составе использован амарант – он не содержит глютена, но обеспечивает организм необходимым количеством углеводов. Также радует высокое содержание белка животного происхождения – свежее мясо птицы, белок домашней птицы, гидролизат печени, мука сельди. Есть и интересные дополнительные добавки – это семена чиа для нормализации пищеварения, морской зоопланктон – источник Омега-3 и натуральных энзимов. Ветеринары высоко оценивают состав корма, считают, что он полностью удовлетворяет все потребности мейн-кунов в питательных веществах.

7 Carnilove Duck & Turkey for Large breed cats

Самый лучший корм для кошек, склонных к аллергии Самый лучший корм для кошек, склонных к аллергии

Страна: Чехия

Средняя цена: 1332 руб. за 2 кг

Рейтинг (2020): 4.7 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Гипоаллергенный корм холистик находится на хорошем счету у опытных ветеринаров. Это полностью беззерновой рацион, удовлетворяющий потребности в животном белке взрослых кошек крупных пород. Идеально сбалансированный состав при регулярном кормлении положительно сказывается на состоянии мышц, костной ткани, суставов мейн-кунов. Не содержит основных аллергенов – картофеля и злаков, поэтому рекомендуется питомцам, склонным к проявлениям аллергии.

Главные компоненты – мясо диких животных, утка и индейка – они хорошо усваиваются, способствуют развитию мускулатуры, дают насыщение и энергию, исключают активный набор лишнего веса. Корм подойдет и для стерилизованных питомцев. В качестве дополнительных компонентов использованы ягоды и травы, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами. Рыбий и куриный жир улучшают состояние шерсти, а куриная печень является полезной добавкой и ароматизатором одновременно. Заводчики и просто владельцы мейн-кунов в отзывах хорошо высказываются об этом корме. Они считают, что он положительно влияет на здоровье и внешний вид их питомцев.

6 Brit Care Tobby I'm a Large Cat

Лучшая усвояемость Лучшая усвояемость

Страна: Чехия

Средняя цена: 322 руб. за 0.4 кг

Рейтинг (2020): 4.7 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Полнорационный корм для крупных пород кошек, не содержащий пшеницы, кукурузы, глютена и других веществ, не приносящих пользы. В качестве консервантов использованы токоферолы (витамин Е), корм обогащен различными растительными добавками. Юкка Шидегера уменьшает запах из лотка и изо рта питомца, облепиха крушиновидная улучшает состояние шерсти, укрепляет иммунитет и просто содержит огромное количество витаминов и микроэлементов.

Благодаря сбалансированному содержанию сырого белка, жиров, клетчатки, золы корм очень хорошо усваивается, дает длительное насыщение активным питомцам. Для котят не подойдет, так как гранулы имеют увеличенный размер – но для малышей у этого производителя можно подобрать неплохие консервы в путчах. В отзывах ветеринары рекомендуют корм для ежедневного кормления мейн-кунов, ссылаясь на хорошую усвояемость, неплохой состав и наличие полезных добавок. Заводчики тоже заметили положительное влияние рациона – питомцы активны, прекрасно выглядят, не набирают лишний вес.

5 Bozita Feline Funktion Large dry food

Оптимальное соотношение сбалансированного состава и приемлемой стоимости Оптимальное соотношение сбалансированного состава и приемлемой стоимости

Страна: Швеция

Средняя цена: 1434 руб. за 2 кг

Рейтинг (2020): 4.8 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Корм разработан специально для крупных пород. Также же подходит для питомцев с длинной шерстью, рекомендуется ветеринарами при чувствительной коже и интенсивной линьке. Благодаря оптимальному балансу жирных кислот Омега 3 и 6 внешний вид кошек при регулярном кормлении существенно улучшается – снижается интенсивность линьки, шерсть приобретает здоровый блеск.

Крупные гранулы требуют тщательного разжевывания, обеспечивают полноценную чистку зубов, укрепление десен, предотвращают переедание и проблемы с желудком. Добавление в состав целлюлозы предотвращает формирование комков шерсти, а хорошо подобранный набор аминокислот снижает вероятность набора лишнего веса, поэтому корм подойдет и стерилизованным питомцам. Специальный витаминный комплекс обеспечивает укрепление иммунной системы, а глюкозамин и хондроитинсульфат оказывают благотворное влияние на состояние суставов. Благодаря оптимальному составу и приемлемой стоимости, корм Bozita заслужил самые высокие оценки ветеринаров и хозяев мейн-кунов.

4 Mera Finest Fit "Giant"

Профилактика камней и комков шерсти Профилактика камней и комков шерсти

Страна: Германия

Средняя цена: 1024 руб. за 1.5 кг

Рейтинг (2020): 4.8 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Этот корм нельзя назвать самым известным и популярным, но многие ветеринары считают его одним из лучших в линейке супер премиум класса. От многих других рационов он отличается особой формулой – используется только по одному виду белка и углеводов. Большим преимуществом ветеринары называют пониженный уровень РН. Этим обеспечивается профилактика формирования камней в почках, поэтому корм можно давать стерилизованным питомцам.

Для поддержки суставов в рацион добавлен глюкозамин. А целлюлоза препятствует образованию комков шерсти, способствует их легкому выведению из пищеварительного тракта. Корм полностью натурален, благодаря крупным гранулам и особому составу оптимально подходит для кормления крупных кошек. Производство и упаковка ведется в Германии, поэтому качество неизменно высокое.

3 Sanabelle Grande

Лучший набор полезных добавок Лучший набор полезных добавок

Страна: Германия

Средняя цена: 2350 руб. за 2 кг

Рейтинг (2020): 4.9 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Достаточно популярный, но дорогой корм, разработанный для крупных пород, имеет сбалансированный натуральный состав и оптимальный размер гранул. Не содержит глютена, ароматизаторов, красителей и других вредных для животных веществ. Мейн-куны в силу своего большого размера испытывают повышенную нагрузку на суставы и сердце. Для их здоровья производитель добавил в корм хондропротекторы и полиненасыщенные жирные кислоты.

Корм изготавливается на основе свежего мяса, из субпродуктов используется только печень. Благодаря сбалансированному набору витаминов и минеральных веществ при регулярном кормлении улучшается внешний вид питомца – снижается интенсивность линьки, шерсть становится блестящей. Об этом корме оставляют хорошие отзывы, как владельцы мейн-кунов, так и ветеринары. Sanabelle Grande прекрасно подходит в качестве основы питания.

2 Happy Cat Large Breed

Корм супер премиум класса по приемлемой стоимости Корм супер премиум класса по приемлемой стоимости

Страна: Германия

Средняя цена: 3810 руб. за 10 кг

Рейтинг (2020): 4.9 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Сухой корм предназначен для взрослых кошек – котенок не сможет разгрызть настолько крупные гранулы. Увеличенные в размере крокеты исключают вероятность проглатывания целиком – даже самым торопливым питомцам приходится разгрызать их. Производится только в Германии, поэтому качество очень высокое. Этот сухой корм – один из самых лучших для котов, склонных к проявлениям аллергии. Производится он по безрыбной рецептуре, но содержит высококачественные источники белка – их доля составляет не менее 89%. Подходит для кормления стерилизованных котов и кошек.

Корм заслужил положительные отзывы не только владельцев мейн-кунов, но и ветеринаров. Они рекомендуют использовать его в качестве основного рациона. При регулярном кормлении внешний вид и состояние здоровья кошек заметно улучшается за счет содержания в составе жирных кислот Омега, таурина, сбалансированного комплекса минеральных веществ. Дополнительно производитель использовал растительные компоненты. Например, Юкку Шидегера для уменьшения запаха экскрементов.

1 Royal Canin Maine Coon Adult

Лучший специализированный корм Лучший специализированный корм

Страна: Франция

Средняя цена: 760 руб. за 1 кг

Рейтинг (2020): 5.0 Страна:Средняя цена:Рейтинг (2020):

Котят можно кормить влажным кормом этой марки, для взрослых котов и кошек оптимально подходит сухой вариант. Это полнорационное питание, обогащенное ценными веществами – жирными кислотами, таурином, аминокислотами, витаминами. Это один из немногих производителей, выпускающий специализированный корм для мейн-кунов. Некоторые его выбирают и для других крупных пород.

Кроме сбалансированного состава, корм отличается оптимальным размером гранул. Производитель его подбирал в соответствии с большими квадратными челюстями мейн-кунов. Кошки не могут проглотить гранулы целиком, тщательно разжевывают их. Это обеспечивает чистку зубов от налета и укрепление десен. Что касается вкусовых качеств, большинство кошек ест его с удовольствием, поэтому хозяева мейн-кунов предпочитают кормить своих любимцев именно этимм продуктом. Супер премиум корм полностью соответствует своему классу, содержит много мясных ингредиентов, благотворно сказывается на здоровье питомцев.

Народное голосование - кто лучший производитель корма для мейн-кунов?

Голосуем! Royal Canin Happy Cat Sanabelle Mera Bozita Brit Carnilove Leonardo Nature's Protection Flatazor Всего проголосовало: 728 Голосовать Результаты

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