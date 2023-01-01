Товары для дома
Подборки и рейтинги товаров для дома: пылесосы, стиральные машины, утюги, отпариватели, кондиционеры, радиаторы отопления, сплит-системы, увлажнители воздуха, душевые кабины, камины, швейные машины и пр. Лучшие фирмы-производители.
Телефоны
Категория мобильных телефонов и смартфонов. Рейтинги телефонов с мощной батареей, с хорошей камерой, самые легкие и неубиваемые модели, ТОП бюджетных смартфонов.
Электроника
Подборки телевизоров, аудиотехники, видео и фотокамер, электронных книг, наушников, портативных колонок, автомагнитол, проекторов. Сравнение популярных фирм-производителей.
Компьютеры
Раздел компьютерной техники и программного обеспечения. Планшеты, ноутбуки, жесткие диски, мониторы, клавиатуры, карты памяти, модемы, принтеры. Лучшие браузеры, антивирусы, графические редакторы и пр. Основы выбора компьютерной техники, сравнение популярных моделей.
Кухонная техника
Рейтинги лучших моделей техники для кухни: холодильники, варочные панели, духовые шкафы, мультиварки, пароварки, блендеры, кофемашины, посудомоечные машины, тостеры, газовые плиты, сушилки, микроволновые печи и пр. Рейтинги лучших производителей кухонной техники.
Красота
Подборки товаров на тему красоты: фены, эпиляторы, электробритвы, тонометры, машинки для стрижки, контактные линзы, массажеры, напольные весы, зубные щетки, крема, шампуни, гели и пр. Сравнение лучших производителей.
Медицина
Рейтинги лучших средств для здоровья. Категория товаров тематики медицина: витамины, лечебная косметика, средства для похудения, таблетки, лекарства, препараты и пр.
Строительство и ремонт
Лучшие товары для строительства и ремонта: болгарки, перфораторы, дрели, шуруповерты, лобзики, электрорубанки, краскопульты, сварочные инверторы, лазерные уровни, толщиномеры, мультиметры, фрезеры. Обзоры и рейтинги. Отзывы, сравнение производителей.
Садовая техника
Рейтинги в категории сад и огород: триммеры, газонокосилки, мотоблоки, опрыскиватели, электропилы, бензопилы, культиваторы, насосы для скважины. Отзывы пользователей, сравнение производителей.
Растения
Рейтинги лучших сортов растений для выращивания в открытом и закрытом грунте. Подборка сортов для подмосковья, средней полосы, юга России, урала, сибири, ленинградской области. Лучшие удобрения, сорта цветов, плодовых растений, овощей, картофеля и так далее.
Товары для детей
Рейтинги товаров для детей: коляски, самокаты, манежы, автокресла, молокоотсосы, кроватки, радио-няни, велосипеды и так далее. Обзоры и рейтинги. Отзывы пользователей, сравнение производителей.
Авто и мото
Подборки товаров в тематике авто и мото: мотоциклы, скутеры, моторное масло, сигнализации, шины, видеорегистраторы, навигаторы, радар детекторы, магнитолы, алкотестеры, аккумуляторы.
Спорт и отдых
Рейтингы товаров для активного отдыха и спорта: велосипеды, самокаты, роликовые коньки, лодочные моторы, лодки и катамараны, эхолоты, удилища, спиннинги, металлоискатели. Рейтинги лучших моделей. Видео-обзоры, сравнение фирм-производителей. Отзывы пользователей.
Оборудование
Рейтинги лучших отопительных котлов, водонагревателей, стабилизаторов напряжения, бензогенераторов, систем видеонаблюдения и охраны, промышленного и сельскохозяйственного оборудования и пр.
АлиЭкспресс
Подборки товаров с популярной торговой площадки АлиЭкспресс (AliExpress). Телефоны, электроника, умная техника, товары для детей, автоаксессуары и многое другое. Обзор необычных товаров, интересных новинок от китайских поставщиков
Подарки
Подборки лучших подарков на все случаи жизни: день рождения, свадьба, юбилей, рождение ребенка, годовщина свадьбы, новый год, 8 марта, 14 февраля, оригинальные подарки. Идеи подарков в категориях: детям, мужу, жене, маме, девушке, парню, любимой, любимому и пр.
Книги
Рейтинги лучших книг на разные темы: психология, бизнес, саморазвитие, литература, фантастика, детективы, юмор, для детей, книги в подарок. Полезные и самые читаемые книги, бестселлеры.
Города
Подборки лучших организаций сферы торговли, услуг и сервисов по городам РФ: кинотеатры, рестораны, кофейни, магазины, салоны красоты, частные школы, стоматологии, клиники, фитнес-клубы, отели, ночные клубы и пр.
Туризм
Рейтинги лучших мест для отдыха. Рейтинги отелей, гостиниц, аквапарков, баз отдыха. Самые популярные туристические направления: Турция, Таиланд, Вьетнам, Крым, Сочи, Греция, Кипр, Тунис, Индия, ОАЭ и пр.
Образование
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Одежда и аксессуары
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Зоотовары
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